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World Cup Schedule 2026: List of all 104 matches and 48 teams in the tournament

By
FOX 4
FIFA World Cup
Published June 10, 2026 11:23 AM CDT
Published June 10, 2026 11:23 AM CDT
The Final Countdown to FIFA World Cup 2026 | Futbol HQ
The Final Countdown to FIFA World Cup 2026 | Futbol HQ

The Final Countdown to FIFA World Cup 2026 | Futbol HQ

Around the country and coast-to-coast, we check in the host cities counting down to the kick-off of FIFA World Cup 2026 - starting in less than one week!

The Brief

    • The 2026 FIFA World Cup tournament runs from June 11 to July 19.
    • The games at Dallas Stadium are on June 14, 17, 22, 25, 27 and 30, as well as on July 3, 6 and 14.
    • You will be able to watch most of the games on FOX 4. All games will be streamed on the paid FOX One app.

The 2026 FIFA World Cup is happening this summer in North America. The tournament runs from June 11 through July 19.

The United States is hosting 78 of the 104 matches. Nine of those matches will be at Dallas Stadium.

If you don't have a ticket to a local game, you can watch most of the matches for free on FOX 4. There are also paid streaming options and free watch parties to view the games.

World Cup Schedule 2026

Group Stage

Thursday, June 11

Mexico v South Africa - Group AMexico City Stadium 
Korea Republic v CzechiaGroup A - Estadio Guadalajara

Friday, June 12

Canada v Bosnia and Herzegovina - Group BToronto Stadium 
USA v Paraguay - Group DLos Angeles Stadium

Saturday, June 13

Haiti v ScotlandGroup C - Boston Stadium 
Australia v TürkiyeGroup D - BC Place Vancouver 
Brazil v MoroccoGroup C - New York New Jersey Stadium 
Qatar v SwitzerlandGroup B - San Francisco Bay Area Stadium

Sunday, June 14

Côte d'Ivoire v EcuadorGroup E - Philadelphia Stadium 
Germany v CuraçaoGroup E - Houston Stadium 
Netherlands v JapanGroup F - Dallas Stadium 
Sweden v TunisiaGroup F - Estadio Monterrey

Monday, June 15

Saudi Arabia v UruguayGroup H - Miami Stadium 
Spain v Cabo VerdeGroup H - Atlanta Stadium 
IR Iran v New ZealandGroup G - Los Angeles Stadium 
Belgium v EgyptGroup G - Seattle Stadium

Tuesday, June 16

France v SenegalGroup I - New York New Jersey Stadium
 Iraq v NorwayGroup I - Boston Stadium 
Argentina v AlgeriaGroup J - Kansas City Stadium 
Austria v JordanGroup J - San Francisco Bay Area Stadium

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The 2026 FIFA World Cup kicks off on June 11, marking the start of a historic 48-team tournament. Fans can catch the action live as FOX and FOX Sports broadcast all 104 matches.

Wednesday, June 17

Ghana v PanamaGroup L - Toronto Stadium 
England v CroatiaGroup L - Dallas Stadium 
Portugal v Congo DRGroup K - Houston Stadium 
Uzbekistan v ColombiaGroup K - Mexico City Stadium

Thursday, June 18

Czechia v South AfricaGroup A - Atlanta Stadium 
Switzerland v Bosnia and HerzegovinaGroup B - Los Angeles Stadium 
Canada v Qatar - Group BBC Place Vancouver 
Mexico v Korea Republic - Group A - Estadio Guadalajara

Friday, June 19

Brazil v HaitiGroup C - Philadelphia Stadium 
Scotland v MoroccoGroup C - Boston Stadium 
Türkiye v ParaguayGroup D - San Francisco Bay Area Stadium 
USA v Australia - Group DSeattle Stadium

Saturday, June 20

Germany v Côte d'IvoireGroup E - Toronto Stadium 
Ecuador v CuraçaoGroup E - Kansas City Stadium 
Netherlands v SwedenGroup F - Houston Stadium 
Tunisia v Japan Group F - Estadio Monterrey

Sunday, June 21

Uruguay v Cabo VerdeGroup H - Miami Stadium 
Spain v Saudi ArabiaGroup H - Atlanta Stadium
Belgium v IR IranGroup G - Los Angeles Stadium 
New Zealand v EgyptGroup G - BC Place Vancouver

Monday, June 22

Norway v SenegalGroup I - New York New Jersey Stadium 
France v IraqGroup I - Philadelphia Stadium 
Argentina v AustriaGroup J - Dallas Stadium 
Jordan v AlgeriaGroup J - San Francisco Bay Area Stadium

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Tuesday, June 23

England v GhanaGroup L - Boston Stadium 
Panama v CroatiaGroup L - Toronto Stadium 
Portugal v UzbekistanGroup K - Houston Stadium 
Colombia v Congo DRGroup K - Estadio Guadalajara

Wednesday, June 24

Scotland v BrazilGroup C - Miami Stadium 
Morocco v HaitiGroup C - Atlanta Stadium 
Switzerland v Canada - Group BBC Place Vancouver 
Bosnia and Herzegovina v QatarGroup B - Seattle Stadium 
Czechia v Mexico - Group AMexico City Stadium 
South Africa v Korea RepublicGroup A - Estadio Monterrey

Thursday, June 25

Curaçao v Côte d'IvoireGroup E - Philadelphia Stadium 
Ecuador v GermanyGroup E - New York New Jersey Stadium 
Japan v SwedenGroup F - Dallas Stadium 
Tunisia v NetherlandsGroup F - Kansas City Stadium 
Türkiye v USA - Group DLos Angeles Stadium 
Paraguay v AustraliaGroup D - San Francisco Bay Area Stadium

Friday, June 26

Norway v FranceGroup I - Boston Stadium 
Senegal v IraqGroup I - Toronto Stadium 
Egypt v IR IranGroup G - Seattle Stadium 
New Zealand v BelgiumGroup G - BC Place Vancouver 
Cabo Verde v Saudi ArabiaGroup H - Houston Stadium 
Uruguay v SpainGroup H - Estadio Guadalajara

Saturday, June 27

Panama v EnglandGroup L - New York New Jersey Stadium 
Croatia v GhanaGroup L - Philadelphia Stadium 
Algeria v AustriaGroup J - Kansas City Stadium 
Jordan v ArgentinaGroup J - Dallas Stadium 
Colombia v PortugalGroup K - Miami Stadium 
Congo DR v UzbekistanGroup K - Atlanta Stadium

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Round of 32

Sunday, June 28

Match 73 – Group A runners-up v Group B runners-up - Los Angeles Stadium

Monday, June 29

Match 74 – Group E winners v Group A/B/C/D/F third place - Boston Stadium 
Match 75 – Group F winners v Group C runners-up - Estadio Monterrey 
Match 76 – Group C winners v Group F runners-up - Houston Stadium

Tuesday, June 30

Match 77 – Group I winners v Group C/D/F/G/H third place - New York New Jersey Stadium
Match 78 – Group E runners up v Group I runners-up - Dallas Stadium 
Match 79 – Group A winners v Group C/E/F/H/I third place - Mexico City Stadium

Wednesday, July 1

Match 80 – Group L winners v Group E/H/I/J/K third place - Atlanta Stadium 
Match 81 – Group D winners v Group B/E/F/I/J third place - San Francisco Bay Area Stadium
Match 82 – Group G winners v Group A/E/H/I/J third place - Seattle Stadium

Thursday, July 2

Match 83 – Group K runners-up v Group L runners-up - Toronto Stadium 
Match 84 – Group H winners v Group J runners-up - Los Angeles Stadium 
Match 85 – Group B winners v Group E/F/G/I/J third place - BC Place Vancouver

Friday, July 3

Match 86 – Group J winners v Group H runners-up - Miami Stadium 
Match 87 – Group K winners v Group D/E/I/J/L third place - Kansas City Stadium 
Match 88 – Group D runners-up v Group G runners-up - Dallas Stadium

Round of 16

Saturday, July 4

Match 89 – Winner match 74 v Winner match 77 - Philadelphia Stadium 
Match 90 – Winner match 73 v Winner match 75 - Houston Stadium

Sunday, July 5

Match 91 – Winner match 76 v Winner match 78 - New York New Jersey Stadium 
Match 92 – Winner match 79 v Winner match 80 - Mexico City Stadium

Monday, July 6

Match 93 – Winner match 83 v Winner match 84 - Dallas Stadium 
Match 94 – Winner match 81 v Winner match 82 - Seattle Stadium

Tuesday, July 7

Match 95 – Winner match 86 v Winner match 88 - Atlanta Stadium 
Match 96 – Winner match 85 v Winner match 87 - BC Place Vancouver

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Quarter Finals

Thursday, July 9

Match 97 – Winner match 89 v Winner match 90 - Boston Stadium

Friday, July 10

Match 98 – Winner match 93 v Winner match 94 - Los Angeles Stadium

Saturday, July 11

Match 99 – Winner match 91 v Winner match 92 - Miami Stadium 
Match 100 – Winner match 95 v Winner match 96 - Kansas City Stadium

Semi Finals

Tuesday, July 14

Match 101 – Winner match 97 v Winner match 98 - Dallas Stadium

Wednesday, July 15

Match 102 – Winner match 99 v Winner match 100 - Atlanta Stadium

Bronze Final

Saturday, July 18

Match 103 – Runner-up match 101 v Runner-up match 102 - Miami Stadium

FIFA World Cup 2026 Final

Sunday, July 19

Match 104 – Winner match 101 v Winner match 102 - New York New Jersey Stadium

Full list of 2026 FIFA World Cup teams

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Here are all 48 nations competing, organized by group:

Group A: Mexico, South Africa, South Korea, Czech Republic
:: What to know about Group A

Group B: Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, Switzerland
:: What to know about Group B

Group C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
:: What to know about Group C

Group D: United States, Paraguay, Australia, Türkiye
:: What to know about Group D

Group E: Germany, Curaçao, Ivory Coast, Ecuador
:: What to know about Group E

Group F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
:: What to know about Group F

Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
:: What to know about Group G

Group H: Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay
:: What to know about Group H

Group I: France, Senegal, Iraq, Norway
:: What to know about Group I

Group J: Argentina, Algeria, Austria, Jordan
:: What to know about Group J

Group K: Portugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia
:: What to know about Group K

Group L: England, Croatia, Ghana, Panama
:: What to know about Group L

The Source: The information in this story comes from the FIFA website and past news coverage.

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