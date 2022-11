Toys for Tots 2022: Collin County Toy Donation Locations

FOX 4 App users click on your location here: Dallas Kaufman Tarrant Rockwall Johnson Mansfield

The primary goal of the Marine Corps Reserve Toys for Tots is, through the gift of a new toy, to help bring the joy of Christmas and send a message of hope to America's less fortunate children.

Local Toy Drop Sites

Achieve Physical Therapy: Toni Flanders

11/07/2022 - 12/15/2022

M/W/F: 7am-4pm, T/T 10am-7pm

631 W. FM 544, Murphy , Texas, 75094

480-440-9110

tflanders@achieve-therapy.net

Achieve Physical Therapy and Performance: Toni Flanders

11/07/2022 - 12/15/2022

M/F: 7am-4pm, T/T: 10am-7pm, W: 7am-11am

6091 W University Dr #103, McKinney, Texas, 75071

480-440-9110

tflanders@achieve-therapy.net

Achieve Physical Therapy and Performance: Toni Flanders

11/07/2022 - 12/15/2022

M-F: 7:30am-5pm

7548 Preston Rd #145, Frisco, Texas, 75034

480-440-9110

tflanders@achieve-therapy.net

Achieve Physical Therapy and Performance: Toni Flanders

11/07/2022 - 12/15/2022

M-F: 9am-5pm

241 N Preston Rd #B, Prosper, Texas, 75078

480-440-9110

tflanders@achieve-therapy.net

Achieve Physical Therapy and Performance: Toni Flanders

11/07/2022 - 12/15/2022

M/T: 7am-7pm, W/T: 8am-7pm, F: 6am-4pm, S: 9am-12pm

2200 Los Rios Blvd Suite 132, plano, Texas, 75074

480-440-9110

tflanders@achieve-therapy.net

Achieve Physical Therapy and Performance: Toni Flanders

11/07/2022 - 12/15/2022

M/W: 10am -7pm, T/T/F: 7am-4pm

5255 N President George Bush Hwy, Suite 200, Garland, Texas, 75040

480-440-9110

tflanders@achieve-therapy.net

Achieve Physical Therapy and Performance: Toni Flanders

11/07/2022 - 12/15/2022

M/W/F: 7am-4pm, T/T: 10am-7pm

1206 E Main St #102, Allen, Texas, 75002

480-440-9110

tflanders@achieve-therapy.net

Achieve Physical Therapy and Performance: Toni Flanders

11/07/2022 - 12/15/2022

M/W/F: 7am-4pm, T/T: 10am-7pm

7150 N. President George Bush Hwy #103, Garland, Texas, 75044

480-440-9110

tflanders@achieve-therapy.net

Alexis Estates Retirement Community: Lynn Mikesch

11/17/2022 - 12/16/2022

Sunday - Saturday 9-4

680 N Watters Rd, Allen, Texas, 75013

469-854-6295

572-actcoord@hawthornret.com

Anytime Fitness - Craig Ranch: Mike Kovach

11/17/2022 - 12/16/2022

10am-7pm M-Th, 10am-2pm F

8480 State Highway 121 #102, McKinney, Texas, 75070

214-310-3868

mike.kovach@anytimefitness.com

Applied Concepts, Inc: Jason Brodsky

11/21/2022 - 12/16/2022

8-5

855 E Collins Blvd, Att Jason Brodsky, Richardson, Texas, 75081

972-801-4832

jasonb@a-concepts.com

AquaKids McKinney: Halie Evans

11/10/2022 - 12/12/2022

9-8

3231 Bahman Drive, Mckinney, Texas, 75070

817-745-1000

halie@aquakids.com

Auto Class Direct: Alex Montes

10/17/2022 - 12/16/2022

Mon-Friday 9-7, Sat 10-6

825 K. Ave. , Plano, Texas, 75074

972-509-0600

alex@autoclassdirect.com

Black Gold Harley-Davidson: Amy Arnold

10/29/2022 - 12/16/2022

Mon-Sat 10-6

1007 sttate hwy 121, Allen, Texas, 75013

469-579-1960

amy.arnold@blackgoldhd.com

Blue Heron Landing: Michele Caputo

10/21/2022 - 12/15/2022

9am-7pm

5915 Pleasant Valley Road, Wylie, Texas, 75098

972-740-1561

bhleventstx@gmail.com

Blue Orchid Aesthetics and Wellness Spa: Heather Bayes

10/26/2022 - 12/16/2022

10-7

125 W Main Street #200, Allen, Texas, 75013

214-984-3400

heather@blueorchidaesthetics.com

Blue Ridge Elementary and Middle Schools: Missy Douglas and Ashley Elder

12/01/2022 - 12/15/2022

8:00 AM - 3:30 PM

10944 CR 504, Blue Ridge, Texas, 75424

214-697-5904

missy.douglas@brisd.net

Blue Ridge Senior Beta Club: Dena Hamilton

11/28/2022 - 12/09/2022

8:00 am - 4:00 pm Monday-Friday

11020 County Road 504, Blue Ridge, Texas, 75424

972-752-5554

seniorbeta@brisd.net

Caliber Auto Care: Ashley Packer

11/10/2022 - 12/16/2022

M-F 8am-6pm Sat 8am-5pm

6661 S Custer rd, McKinney, Texas, 75070

972-626-2822

ashley.packer@caliberautocare.com

CALIBER AUTO CARE: Gay Cude

11/16/2022 - 12/16/2022

8:00am - 5:00pm

608 FM 544, Murphy, Texas, 75094

469-907-4367

gay.cude@caliberautocare.com

Caliber Auto Care: Megan Jeffries

10/31/2022 - 12/16/2022

Monday-Friday 8am-6pm Saturday 8am-5pm

4641 Hedgcoxe Rd, Plano, Texas, 75024

469-543-1048

megan.jeffries@caliberautocare.com

Caliber Auto Care: Nikki Torres

11/02/2022 - 12/14/2022

8-6

2830 Virginia Parkway, McKinney, Texas, 75071

469-545-0016

nikki.torres@caliberautocare.com

Carpe Diem Comics: Lys or Shado

11/21/2022 - 12/15/2022

Sundays 11-7, Tues - Thurs 11-9, Fri - Sat 11-10

208 E Louisiana St, Suite 100, McKinney, Texas, 75069

214-856-4519

business@carpediemcomics.com

Chalaki Law: Sean Chalaki

10/17/2022 - 12/16/2022

M- F 8:00am to 6:00pm

3234 Commander Dr, Carrollton, Texas, 75006

972-793-8500

admin@chalakilaw.com

City of Princeton: Stephanie O'Brien

11/14/2022 - 12/16/2022

M-F 7-4

2000 E Princeton Drive, Princeton, Texas, 75407

972-734-2416

sobrien@princetontx.us

Classique Jeweler's: Mandy Garcia

11/21/2022 - 12/16/2022

Monday 10am to 6pm Saturday 10am to 5pm Sunday Closed

5995 Preston Rd Suite 100, Frisco, Texas, 75034

972-712-1934

mandy@classiquejewelers.net

CMA Twin Creeks: Regina Haynes

11/11/2022 - 12/16/2022

Monday - Friday 0800-1700

300 Twin Creeks Dr, Allen , Texas, 75013

972-390-1194

rhaynes@cmamanagement.com

Coldwell Banker Realty: Kimberly Chow

11/10/2022 - 12/15/2022

Monday - Friday 8:30 am - 5:00 pm

4701 W Parker Rd Suite 650, Plano, Texas, 75093

972-596-9100

kimberly.chow@cbrealty.com

Constable Precinct 4: Crystal Mikeman

11/15/2022 - 12/16/2022

8am to 4pm Mon- Friday

8585 John Wesley Drive #100, Frisco, Texas, 75034

972-731-7325

cmikeman@collincountytx.gov

Controlled Products Systems Group: Tim Klein

11/01/2022 - 12/16/2022

9:00-4:00

1500 Precision Dr STE 100, Plano, Texas, 75074

817-595-8905

plano@controlledproducts.com

Cortland Craig Ranch: Karina Picado

11/16/2022 - 12/16/2022

10AM-6PM

7201 S Custer Rd, McKinney, Texas, 75070

972-737-9469

karina.picado@cortland.com

Cubesmart: Brandon Chism

11/04/2022 - 12/16/2022

9:30-6pm

17613 Coit rd, Dallas, Texas, 75252

469-778-0240

store0788@cubesmart.com

CubeSmart: Kristen Knight

10/22/2022 - 12/16/2022

9:30 -6 Mon - Fri 8:30 AM-5 PM

10121 Warren st, Frisco, Texas, 75035

972-712-7867

store0673@cubesmart.com

CubeSmart: Store Manager

10/25/2022 - 12/16/2022

Mon- Fri 9:30-6/ Sat 8:30- 5/ Sun Closed

12300 College Pkwy., Frisco, Texas, 75035

972-377-7891

store796@cubesmart.com

CubeSmart: Tammy -General Manager

10/18/2022 - 12/16/2022

Monday-Friday 9:30am-6pm Saturday, 8:30am-5pm

4441 Alma Rd, Mckinney, Texas, 75070

972-540-9202

store5408@cubesmart.com

CubeSmart: Tom Honea

10/28/2022 - 11/04/2022

9:30am - 6pm

3000 Redbud Blvd. Suite 500, McKinney, Texas, 75071

214-491-1726

store4356@cubesmart.com

CubeSmart Self Storage: Cindy Chenet

10/24/2022 - 12/16/2022

Monday to Friday 9:30AM to 6:00PM Saturday 8:30AM to 5:00PM

9500 Frisco St., Frisco, Texas, 75034

214-387-9930

gm680@cubesmart.com

CubeSmart Self Storage: Kricket Saucedo

10/24/2022 - 12/16/2022

Monday - Friday 9:30AM to 6:00PM Saturday 8:30AM to 5:00PM

7749 Stonebrook Pkwy., Frisco, Texas, 75034

214-407-7400

store0792@cubesmart.com

CubeSmart Self storage: Sherry Davenport

10/17/2022 - 12/16/2022

Monday Through Friday 9:30AM - 6:00PM Saturday 8:00AM - 5:00PM

9233 Westridge Boulevard, McKinney, Texas, 75072

214-592-0544

gm798@cubesmart.com

CycleBar Allen: Greg Cozad

11/19/2022 - 12/16/2022

Mon-Fri 0530-1430; 1630-1930 Sat/Sun 0845-1100

111 Whistlestop Way, Fairview, Texas, 75204

469-795-1301

greg.cozad@cyclebar.com

Dark Hour Haunted House: Mike Arties

12/11/2022 - 12/16/2022

10 - 4

701 Taylor Drive, Plano, Texas, 750784

214-769-2835

mikearties@darkhourgroup.com

Dawson Private Wealth: Denise Webre

11/01/2022 - 12/16/2022

8:00 AM - 4:30 PM, Monday-Friday

333 E BETHANY DR, BLDG I, STE 120, ALLEN, Texas, 750023813

469-795-9231

denise@dawsonprivatewealth.com

DeLayne at Twin Creeks Apartments: Megan Gandy

11/18/2022 - 12/16/2022

9am to 6pm

1089 West Exchange Parkway, Allen, Texas, 75013

214-383-5020

delayne@sentinelcorp.com

Diamondback Jiujitsu Academy: Leah Roy

11/01/2022 - 12/16/2022

8am - 8:30pm

8981 2nd Street #200, Frisco, Texas, 75034

619-548-0387

leah.k.roy@gmail.com

dollar general: joyce

11/18/2022 - 12/16/2022

8am till 10pm everyday

2401 mckinney st , melissa, Texas, 75454

903-355-9418

jacriss3535@gmail.com

Drive4 Nutrition : Elizabeth Santamaria

11/02/2022 - 12/16/2022

Mon-Fri 8AM-7PM / Sat 8AM-2PM / Sun 10AM-3PM

2661 Midway Rd., Carrollton, Texas, 75006

469-494-1558

e1lizabethsantamaria@gmail.com

Dynacraft, a Paccar Company : Lyuda Mazhukhina

10/31/2022 - 12/12/2022

730 AM -430 PM

3490 Redbud Boulevard , McKinney , Texas, 75071

253-326-2029

lyuda.mazhukhina@paccar.com

Economy Transmission: Rebeca

11/03/2022 - 12/16/2022

Monday - Friday 7:30am-6:00pm

1450 S McDonald St, McKinney, Texas, 75069

972-562-8500

economytransmissionmckinney@gmail.com

Edible Arrangements: Janine Snyder

11/12/2022 - 12/16/2022

9am-5pm

4760 Preston Road, Suite 216, Frisco, Texas, 75034

903-332-1088

janine@txedible.com

Edible Arrangements: Janine Snyder

11/11/2022 - 12/16/2022

9am-5pm

3304 Coit Road, Suite 300, Plano, Texas, 75023

903-332-1088

janine@txedible.com

Edward Jones: Cathy Moreno

11/16/2022 - 12/16/2022

8:30Am-4:30PM

6951 Virginia Parkway # 300, McKinney, Texas, 75071

915-373-7744

cathy.moreno@edwardjones.com

Edward Jones: Cynthia Pingree

11/01/2022 - 12/16/2022

Mon-Thurs 7:30am-4:30pm Fri. 7:30am-3:30pm

1504 Greenville Ave, Allen, Texas, 75080

469-393-5422

cynthia.pingree@edwardjones.com

Edward Jones: Hallie Fischer

11/16/2022 - 12/01/2022

7:30am-4:00pm

1420 W Exchange Pkwy Suite 160, Allen, Texas, 75013

469-854-6518

hallie.fischer@edwardjones.com

Edward Jones: Judy Doolin

11/04/2022 - 12/10/2022

8am-12:30pm and 1pm-3pm Monday-Friday

5080 Virginia Parkway, Ste #200, McKinney, Texas, 75071

972-529-3560

judy.doolin@edwardjones.com

Edward Jones: Robbin Ford

11/16/2022 - 12/16/2022

Mon-Fri 9-5

2760 Virginia Pkwy. Suite 300, McKinney, Texas, 75071

972-562-0115

robbin.ford@edwardjones.com

Edward Jones: Sonja Hathcock

11/07/2022 - 12/16/2022

9am-5pm Mon-Thurs. 9am-3pm Fridays. Closed Sat&Sun

5301 Village Creek Drive, Suite D, Plano, Texas, 75093

972-758-9602

sonja.hathcock@edwardjones.com

Edward Jones : Tamara Gold

11/14/2022 - 12/15/2022

8:30am - 5:00pm

935 W Exchange Pkwy, Bldg B Suite 170, Allen, Texas, 75013

972-727-1770

tamara.gold@edwardjones.com

Edward Jones: Vina Henderson

10/17/2022 - 12/16/2022

M-F 9-4

614 S Watters Rd, Suite 140, Allen, Texas, 75013

972-390-2046

vina.henderson@edwardjones.com

Electrician On Call: Irum Jones or Ally Rashid

11/15/2022 - 12/16/2022

9 - 4 pm

17434 Energy Lane, Dallas, Texas, 75252

214-235-7251

irum@eocdfw.com

Emerson High School National Honor Society: Andrew Messer-Hinton

11/28/2022 - 12/16/2022

8:15 - 4:30 Monday-Friday

6300 Collin McKinney Parkway, McKinney, Texas, 75070

469-633-8100

messerhinta@friscoisd.org

Entelechea Wholeness Center: Tricia Seymour

11/14/2022 - 12/15/2022

3:00-9:00 pm

1201 International Parkway , Richardson , Texas, 75081

727-729-0460

tricia@entelechea.org

Epic Chiropractic: Yesenia

11/07/2022 - 12/13/2022

Monday-Thursday 8am-7pm

5000 Legacy Medical Center, Plano, Texas, 75024

972-473-6325

plano@epicchiro.net

Epic Chiropractic: Yesenia

11/07/2022 - 12/13/2022

Monday-Thursday 8am-7pm

5000 Legacy Dr #310, Plano, Texas, 75024

972-473-6325

plano@epicchiro.net

Express Chiropractic Frisco: Dr. Mike Vilello

11/28/2022 - 12/16/2022

Mon - Wed 9am-1pm & 3pm-6:30pm, Fri & Sat 9am-1pm

9555 Lebanon Rd #104, Frisco, Texas, 75035

469-632-5711

info@expresschiropracticfrisco.com

Farmers Insurance - Thomas Pickard Agency : Stacy Pickard

10/24/2022 - 12/16/2022

9am -5pm

2770 Virginia Pkwy Ste 201, McKinney , Texas, 75071

214-592-6416

stacy.tpickard1@farmersagency.com

Garney Construction: Kaylynn Sanchez

10/16/2022 - 12/16/2022

7am-4pm

3360 FM 2933, McKinney, Texas, 75071

469-307-4880

kaylynn.sanchez@garney.com

Guidepost Montessori at Eldorado: Dominique Staten

12/05/2022 - 12/16/2022

7A-6P

7508 Eldorado PKWY, McKinney, Texas, 75070

972-427-4018

eldorado@guidepostmontessori.com

Harmony Science Academy - PLANO: Brittany Lehning

12/01/2022 - 12/15/2022

8:00am-3:00pm

550 Talbert Dr, Plano, Texas, 75075

469-609-7088

blehning@harmonytx.org

Herbert Law Group: Zachary Herbert

11/11/2022 - 12/15/2022

9AM to 5PM

2600 N Central Expy, Suite 200, Richardson, Texas, 75080

214-414-3808

zach@zdhinjury.com

Hilton Garden Inn Frisco: Amanda Restino

11/18/2022 - 12/16/2022

24/7

7550 Gaylord Pkwy, Frisco, Texas, 75034

469-362-8485

amanda.restino@hilton.com

Honda Cars of McKinney: Bill Neckar

11/04/2022 - 12/16/2022

9am - 8pm

601 S. Central Expressway, McKinney, Texas, 75070

972-569-4236

bill.neckar@hendrickauto.com

InTouch Credit Union: Josh Franzen

11/14/2022 - 12/10/2022

Monday-Friday: 9am-5pm

5640 Democracy Dr., Plano, Texas, 75024

800-337-3328

joshua.franzen@itcu.org

Jefferson at The Grove: Kyndal Garcia

10/28/2022 - 12/16/2022

Monday-Friday 9AM-6PM Saturday 10 AM-6 PM Sunday 12 PM-6PM

16220 Phoebe Road , Frisco, Texas, 75035

469-946-6220

kgarcia@zrsmanagement.com

Juniper Village at Spring Creek: Yvette Killion

11/15/2022 - 12/16/2022

8-7

6410 Old Orchard Dr, Plano, Texas, 75023

972-208-9865

yvette.killion@junipercommunities.com

Kenny's Restaurant Group: Adrienne Bonicard

11/17/2022 - 12/14/2022

11-9

5068 W. Plano Pkwy, Ste 175, Plano, Texas, 75093

972-754-0718

a.bonicard@kennysfood.com

Kids 'R' Kids of Lawler Farm: Mireille Lewis

11/21/2022 - 12/15/2022

6:30am-6:30pm

7040 Independence Pkwy, Frisco, Texas, 75035

469-888-4700

info@kidsrkidspreschool.com

La Ventura Apartments : Jean Kimberly

11/22/2022 - 12/16/2022

10:00-5:00

2600 Ventura Drive, Plano, Texas, 75093

972-769-2600

laventuramgr@lincolnapts.com

Ladybird Academy LLC: Karin Lafferty-Barton

11/14/2022 - 12/16/2022

6:30am-6:30pm M-F

1922 S Independence Pkwy, McKinney, Texas, 75072

972-787-5020

klbarton@ladybirdacademy.com

Lakeshore at Preston Apartments: Laura

11/30/2022 - 12/16/2022

9-6, M-F, 10-5 Saturday

3700 Preston Rd, Plano, Texas, 75093

972-867-6787

lakeshoreatpreston@waterton.com

Lamb-Star Engineering: Kyle Depperman

11/01/2022 - 12/15/2022

9-3

3801 Parkwood Boulevard, Suite 550, Frisco, Texas, 75034

469-400-6087

kyle.depperman@lamb-star.com

Learning Express Toys of Frisco: Sonnie Stanford

11/07/2022 - 12/16/2022

Monday - Saturday 10am to 6pm Sunday 12pm to 4pm

3245 Main Street, Suite 273, Frisco, Texas, 75034

469-579-4975

friscotx@learningexpress.com

LG's Cigar Lounge: Dawn Smith

11/08/2022 - 12/16/2022

12pm-11pm

975 Sam Rayburn Tollway Ste 190, Allen, Texas, 75013

240-498-2859

lgscigarlounge@gmail.com

Lifestyle Family Chiropractic : Leandra

11/16/2022 - 12/16/2022

Our regular Business hours ( Listed in additional comments)

8751 Collin Mckinney Pkwy #303 , Mckinney, Texas, 75070

469-625-1100

info@lifestylefamilychiro.com

Lion & Crown : Sandra Fortman

11/04/2022 - 12/10/2022

11 am - 2 am cst

932 garden park dr , allen, Texas, 75013

972-571-5167

thelionandthecrown@gmail.com

Little Bipsy : Kimmy Mason

11/26/2022 - 12/16/2022

M-F 6AM-4PM

3601 N McDonald Ste 100, McKinney , Texas, 75071

909-272-0169

kimmy@littlebipsy.com

Marc Samuels Jewelers: Usha Raj

11/21/2022 - 12/16/2022

11am to 6 pm

8549 Gaylord Plwy, 113, Frisco, Texas, 75034

469-362-8786

acc.payable.msj@gmail.com

Maxwell Creek Family Dentistry: Ariel

11/01/2022 - 12/08/2022

M-Th 7-4

505 Woodbridge pkwy, Wylie, Texas, 75099

972-442-3028

ariel@maxwellcreekdds.com

McKinney Square Apartments: Zatoria Smith

11/07/2022 - 12/16/2022

9-6

6600 McKinney Ranch Parkway, McKinney, Texas, 75070

970-580-6046

zsmith@berkshireresi.com

Minty Fresh Dental & Orthodontics: Cortney Silva

11/08/2022 - 12/16/2022

7am-4pm Monday-Thursday

1000 N Preston Rd, Prosper, Texas, 75078

469-712-4100

info@mintyfreshdental.com

Mission Ridge Range & Academy: Abbey Strunk

11/14/2022 - 12/16/2022

12pm - 8pm

4340 Mapleshade Lane, Plano, Texas, 75093

210-288-8795

abbey.strunk@missionridgerange.com

Mr. Parcel of Dallas : Jen Christilles

11/11/2022 - 12/16/2022

8am - 6pm Monday - Friday

18484 Preston Road Ste 102, Dallas, Texas, 75252

972-985-7427

mrpdallas@gmail.com

Mr. Po’Boys: Ryan Thompson

10/17/2022 - 12/16/2022

11:00am-9:00pm

232 Town Pl, Fairview, Texas, 75069

972-363-0217

mrpoboys@mrpoboys.com

Murphy Family Dentistry: Kate Smith

11/02/2022 - 12/16/2022

MWF-9am-6pm; Tu/Th: 9am-4pm

601 W FM 544, Suite 108, Murphy, Texas, 75094

972-516-2928

mfd@murphyfamilydentistry.com

Newpoint Capital Real Estate LLC: Shunquetta Goins

10/14/2022 - 12/16/2022

8-5pm

5800 Tennyson Parkway Ste 200, Plano, Texas, 75024

469-440-5685

shunquetta.goins@newpoint.com

NiteHawk Pediatric Urgent Care: Keyur Sathe

10/31/2022 - 12/16/2022

M-F (3p-9p), Sat-Sun (10a-8p)

2640 W. FM 544, Suite 300, Wylie, Texas, 75098

972-922-3391

ksathe@nitehawkpediuc.com

Nom Noms Mexican Grill: Jeffrey Matthews

11/05/2022 - 12/16/2022

11AM-9PM

6840 Virginia pkwy # 125, Mckinney, Texas, 75071

214-801-0993

nomnomsjeff@gmail.com

Norton Elementary - Allen ISD: Peyton DeLeon

11/30/2022 - 12/09/2022

7:30-4

1120 Newport Drive, Allen, Texas, 75074

972-396-6918

peyton.deleon@allenisd.org

Nova Medical Center: Cameron Wilcox

11/07/2022 - 12/16/2022

8:30am-6pm

1111 Jupiter Rd. Ste. 100B , Plano, Texas, 75074

469-838-7412

cameronwilcox@n-o-v-a.com

Oak Brook School: Rachel DeBlanc

11/07/2022 - 12/16/2022

M-F 6A-7P

550 TRINITY DR, ALLEN, Texas, 75002

214-383-5093

rachel.d@oakbrookschool.com

Oak Hollow Golf Course: Chris Lane

11/15/2022 - 12/16/2022

Sunday-Sunday 8:00am to 4:00pm

3005 N McDonald St, McKinney, Texas, 75071

972-832-7828

claneoakhollow@gmail.com

OPD Smiles Orthodontics and Pediatric Dentistry: Alexis Goldermann

11/01/2022 - 12/16/2022

Mon-Thur: 9:00am-6:00pm

501 S. Angel Pkwy, Lucas, Texas, 75002

972-646-7774

marketing@opdsmiles.com

O'Reilly Group McDonald's : Tara Gibson

11/07/2022 - 12/16/2022

5AM- 10PM

104 Central Expressway S., Allen, Texas, 75013

972-742-2462

tara@oreillymcd.com

PHP Agency: 469-901-9666

11/17/2022 - 12/16/2022

9-9

3410 Midcourt Rd Unit 119, Carrollton , Texas, 75006

469-917-4600

mijares.php@gmail.com

Plano Smile Design: Nichole

10/31/2022 - 12/16/2022

Mon 9-6, Tue 9-5, Wed-Thu 7-3, Fri 8-2

7965 Custer Rd Suite 100, Plano, Texas, 75025

972-517-6453

nichole.turner@gmail.com

Porsche Plano: Lindsay Wilson

11/14/2022 - 12/16/2022

9-7

5924 W Plano Parkway, Plano, Texas, 75093

214-576-1911

wilsonl8@autonation.com

Primrose School of Preston Meadow: Destiny Farris

11/28/2022 - 12/16/2022

7am-6pm

5801 Coit Rd, Plano, Texas, 75093

469-777-2774

destiny@primroserigley.com

Primrose School of Prosper: Ashlie Willis

12/14/2022 - 12/15/2022

6:30am - 6:30pm

1185 La Cima Blvd., Prosper, Texas, 75078

972-347-2767

ashlie@primroseprosper.com

Princeton-Lowry Crossing Chamber of Commerce: Christi Houston

11/01/2022 - 12/16/2022

8 am - 5pm

112 N. 4th Street, Princeton, Texas, 75407

972-736-6462

christi@plctxchamber.com

Regus Watters Creek: Chaela Phillips

11/14/2022 - 12/16/2022

8:30-5 M-F

825 Watters Creek Blvd., 250, Allen, Texas, 75013

972-996-4500

allen.watterscreek@regus.com

Salon M : Misty Smith

12/05/2022 - 12/16/2022

M-S 9am to 7PM

8837 Lebanon , Frisco , Texas, 75034

972-377-3466

mistysalonz@gmail.com

Sanctum CrossFit: Michael Bohn

11/21/2022 - 12/16/2022

M-F 5am - 8pm, Sat 7am - 11am

1855 Wesley Dr, Prosper, Texas, 75078

214-702-2646

sanctumcrossfit@gmail.com

Sci-Tech Discovery Center: Lauren White

11/01/2022 - 12/11/2022

Tues- Sat 10am-4pm; Sun 12pm-4pm

8004 Dallas Pkwy, Frisco, Texas, 75034

469-896-2188

admin@scitechdiscovery.org

Secured Title of Texas: Autumn Bane

11/21/2022 - 12/15/2022

8:30am-5:00pm

4944 Preston Rd, Suite 104, Frisco, Texas, 75035

972-202-9262

autumn@securedtitletx.com

SERVICE Rubber Group: Emily Diaz

10/24/2022 - 12/14/2022

8-5

740 F Ave Suite 300, Plano, TX, Texas, 75074

972-881-2606

emily@servicerubber.com

Shear Madness Haircuts for Kids: Shelley Palubicki

11/07/2022 - 12/16/2022

M-F 10-6, Sat 9-5, Sun 11-5

2772 Stonebrook Parkway, Suite 400, Frisco, Texas, 75034

913-669-9984

shelleyp@shearmadnesskids.com

Sheer Smiles Pediatric Dentistry: Dr. Solmaz Shir

11/01/2022 - 12/16/2022

Mon – Thur 8:30am – 5:00pm Fri 8:00am – 3:00pm Sat 9:00am – 2:00pm

2626 Stonebrook Pkwy, #200, Frisco, Texas, 75034

972-987-0787

info@sheersmileskids.com

Silver Star Pictures: Denise Stana

11/20/2022 - 12/16/2022

9-1 and 2-6 Sat and 2-6 on Sun in December

5424 Widgeon Way (Our Santa Shop is at the Shops at Legacy), Frisco, Texas, 75034

214-695-2861

dstana@silverstarpictures.com

Skinnovations : Leigh Russell

11/01/2022 - 11/30/2022

Mon-Thur 7:30am-4pm, Fri 7:30am-12pm

6100 Windhaven Pkwy, Plano, Texas, 75093

214-615-7866

lrussell@planoskinnovations.com

Skinnovations @ Plano Dermatology: Leigh Russell

11/01/2022 - 11/30/2022

Mon-Thur 7:30-4 Fri 7:30-12

6100 Windhaven Parkway, Plano, Texas, 75093

214-615-7866

lrussell@planoskinnovations.com

Speech & OT of North Texas: Jennifer Sananikone

11/28/2022 - 12/16/2022

Monday - Friday, 8am-5pm

1410 14th Street, Plano, Texas, 75074

469-585-5489

jsananikone@speechandot.com

Spenga: Monica Lopez

11/07/2022 - 12/16/2022

5am-4pm

900 S. Preston Suite 30, Prosper, Texas, 75078

214-347-4723

monica@spengantx.com

Starbucks: Jaime DeJacomo

11/11/2022 - 12/16/2022

5am-9pm

904 W McDermott Dr, Allen, Texas, 75013

972-727-3266

jaime735@gmail.com

Strikz Entertainment: Neil Farren

11/12/2022 - 12/16/2022

10am-midnight

8789 Lebanon Road, Frisco, Texas, 75034

972-668-5263

nfarren@strikz.com

Tell Me Something Sweet Bakery: Candace Ford

11/13/2022 - 12/16/2022

Tuesday-Saturday 7-7

930 E. 15th Street Suite 200, Plano, Texas, 75074

469-396-9809

cford@tmssbakery.com

TEXAS FAMILY FITNESS - FRISCO: NICOLE LIPSCOMB

11/01/2022 - 12/10/2022

M-F 5:30A-10P SAT 7A-8P SUN 8A-8P

11501 CUSTER RD #104, FRISCO, Texas, 75035

972-540-0200

nicole@txfamilyfitness.com

TEXAS FAMILY FITNESS - PLANO: NICOLE LIPSCOMB

11/01/2022 - 12/10/2022

M-F 5:30A-10P SAT 7A-8P SUN 8A-8P

6205 COIT RD #205, PLANO, Texas, 75024

972-612-0800

nicole@txfamilyfitness.com

TEXAS FAMILY FITNESS - PLANO EAST: NICOLE LIPSCOMB

11/01/2022 - 12/10/2022

M-F 5:30A-10P SAT 7A-8P SUN 8A-8P

910 W PARKER RD #250, PLANO, Texas, 75075

972-424-8790

nicole@txfamilyfitness.com

Texas Health Fitness Center - Prosper: Azul Farrera

10/31/2022 - 12/16/2022

7-4

1970 US-380 W, Unit 101, Prosper, Texas, 75078

720-375-3260

azul@fxwell.com

The Collin County Law Group: Jasmin Mandujano

11/10/2022 - 12/15/2022

9am-4pm

700 Central Expressway South Suite 550, Allen , Texas, 75013

972-548-7167

j.mandujano@collincountylaw.com

The Commons of Chapel Creek : Ashley Hutchins

11/17/2022 - 12/16/2022

9-6

7997 Wade Blvd, 713, Frisco, Texas, 75034

972-294-5077

commons2@westwood-apartments.com

The Einstein School: The Einstein School

11/28/2022 - 12/16/2022

9 am - 4 pm

4011 W Plano Parkway #132, Plano, Texas, 75093

972-564-8040

marketing@theeinsteinschool.com

The Goddard School: Amanda Snowman

11/14/2022 - 12/16/2022

6:30am to 6:30pm

1695 East Exchange, Allen, Texas, 75002

972-529-9007

allentx@goddardschools.com

The Kaiser Center for the Performing Arts : Jennifer Kaiser

11/14/2022 - 12/16/2022

4:00-9:00pm

104 N. Murphy Rd. Ste. 200, Murphy, Texas, 75094

214-476-5099

jenn@kcpadance.com

The Neuline Clinic McKinney: Christy Sadler

11/15/2022 - 12/16/2022

8-5

2740 Virginia Parkway #100, McKinney, Texas, 75071

214-414-2880

csadler@theneulineclinic.com

The Tileshop: Catherine Grider

11/14/2022 - 12/16/2022

8 to 7 Monday thru Friday 10 to 5 Saturday 11 to 4 Sunday

2310 LBJ Freeway, Dallas, Texas, 75234

469-310-6242

catherine.grider@tileshop.com

Thrive Skilled Pediatric Care: Kristen Purvis

11/15/2022 - 12/16/2022

Mon-Fri, 8:00am-5:00pm

1255 W 15th Street, Suite 1025, Plano, Texas, 75075

214-794-3008

kpurvis@thrivespc.com

TMX Finance: Mallory Jackson

11/16/2022 - 12/07/2022

8-5

2312 East Trinity Mills Road, Carrollton, Texas, 75006

469-422-7812

mallory.jackson@titlemax.com

TownePlace Suites by Marriott Plano/Richardson: Amanda Restino

11/25/2022 - 12/16/2022

24 Hours

545 K Avenue, Plano, Texas, 75074

972-423-3300

amanda.restino@marriott.com

Trophy Signature Homes: Yvette Rhea

11/21/2022 - 12/16/2022

M-Sa 10am-6pm; Su 12pm-6pm

1705 Ironwood Way, Melissa, Texas, 75454

469-777-0271

yrhea@trophysignaturehomes.com

Tumbles Frisco: Sweta Patel

11/14/2022 - 12/16/2022

9-5:30

7151 Preston Road, Suite 141, Frisco, Texas, 75034

469-200-5122

frisco@tumbles.net

Twin Oaks Private School: Elaine Strand

11/16/2022 - 12/16/2022

6:00-6:30pm

1001 East Main Street, Allen , Texas, 75002

972-359-0009

twinoaksprivateschool1@gmail.com

TWO MEN AND A TRUCK: Amanda Wokal

11/01/2022 - 12/16/2022

8-5:30

624 Haggard St Ste 706, Plano, Texas, 75074

214-507-5532

amanda.wokal@twomen.com

Vision Volleyball Club: Heather Woolen

11/28/2022 - 12/15/2022

5PM-9PM

465 Industrial Blvd Ste 200, McKinney, Texas, 75033

214-799-0158

heather@visionvolleyballclub.net

Warrior Martial Arts Academy- West Mckinney: Amanda Weed

11/01/2022 - 12/16/2022

Mon-Thurs 11am-7:30 pm, Sat 10:15-2:15

6840 Virginia Pkwy #145, Mckinney, Texas, 75071

469-323-7945

amanda@warriormartialartsacademy.com

Waterford at Plano: Jerri Lamrock

11/23/2022 - 12/16/2022

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

3401 Premier, Plano, Texas, 75023

972-423-7400

jlamrock@sonidaliving.com

Whiskey Cake : Ashlee Romero

11/28/2022 - 12/16/2022

11-9pm

3601 Dallas Pkwy, Plano, TX 75093, USA, Plano, Texas, 75093

337-523-4118

ashlee.romero@whiskey-cake.com

White Cap: Kim Johnson

10/31/2022 - 12/16/2022

M-F 6 am - 5 pm

6644 All Stars Ave Ste. 180 , Frisco, Texas, 75034

469-238-7290

kim.johnson@whitecap.com

White Cap: Kim Johnson

11/07/2022 - 12/16/2022

Monday - Friday; 6 am - 5 pm

6644 All Stars Ave Bldg D , Frisco, Texas, 75033

469-238-7290

kim.johnson@whitecap.com

White Cap: Mo Khan

11/07/2022 - 12/16/2022

Mon. - Fri. 6 am - 5 pm

901 Enterprise Blvd #23100, Allen, Texas, 75013

972-400-7556

mo.khan@whitecap.com

Willow Bend Dental: Monica Guillen

11/14/2022 - 12/16/2022

Monday-Thursday 9:00 am to 5:00 pm

3001 North Dallas Parkway, Plano, Texas, 75093

972-964-5686

monicaguillen14@mydentalmail.com

Workout Anytime: Carson Neuzil

11/15/2022 - 12/16/2022

Monday-Thursday 9am-8pm, Friday 9am-6pm, Saturday 9am-5pm, Sunday 12pm-5pm

4101 E. Park Blvd., Plano, Texas, 75074

940-220-9863

carson.neuzil@workoutanytime.com

Workout Anytime: Carson Neuzil

11/16/2022 - 12/16/2022

Monday-Thursday 9am-8pm, Friday 9am-6pm, Saturday 9am-5pm, Sunday 12pm-5pm

4101 E. Park Blvd., Plano, Texas, 75074

940-220-9863

carson.neuzil@workoutanytime.com

FOX 4 Toys For Tots Events

Tuesday, Nov. 29

3500 Camp Bowie Blvd Fort Worth, Texas 76107

Time: 5-9 p.m.

Wednesday, Nov. 30

Mansfield Performing Arts Center

1110 West Debbie Lane, Mansfield, Texas 76063

Time: 5-10 p.m.

Friday, Dec. 2

Riders Field

7300 Roughriders Trail, Frisco, Texas 75034

Saturday, Dec. 3

McDonald's

18751 IH 635, Mesquite, Texas 75150

Time: 8 a.m. - 4 p.m.

Donate Online:

Please also consider a cash donation. The Marines get a discount from toy distributors and can make every dollar stretch farther. When you make a donation online, your donation is automatic, and the Marines can use their discount to buy 2 to 3 toys for every dollar donated Your online cash donation can help ensure North Texas children in need will have toys for Christmas.