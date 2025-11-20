Black Friday 2025 hours for Texas: Malls, stores, Walmart, Target, more
TEXAS - Black Friday is known as the biggest bargain shopping day in America. Many national retailers are already offering Black Friday deals online, but many prefer to shop in person.
Most stores will be open on Black Friday, but there are a few that may be closed or have limited hours.
Walmart Black Friday hours
Walmart stores will open at 6 a.m.
Target Black Friday hours
Most Target stores will open at 6 a.m.
Best Buy Black Friday hours
Best Buy stores will be open from 6 a.m. to 10 p.m.
Apple Store Black Friday hours
Apple typically opens at 10 a.m. Check your local store here.
Macy’s Black Friday hours
Macy’s stores will be open from 6 a.m. to 11 p.m.
Kohl's Black Friday hours
Kohl's will be open at 5 a.m. for Black Friday.
HomeGoods Black Friday hours
HomeGoods will be open at 7 a.m. on Black Friday.
Dick’s Sporting Goods Black Friday hours
Dick’s Sporting Goods stores will be open from 6 a.m. to 10 p.m.
Bass Pro Shops Black Friday hours
Bass Pro Shops will open at 5 a.m. on Black Friday. They will also be open from 9 a.m. until 6 p.m. on Thanksgiving Day.
Home Depot Black Friday hours
Home Depot stores will be open from 6 a.m. to 10 p.m.
Lowe’s Black Friday hours
Lowe’s will open at 6 a.m.
Big Lots Black Friday hours
Big Lots opens at 6 a.m.
Academy Black Friday hours
Academy opens at 5 a.m.
J.C. Penny Black Friday hours
J.C. Penney opens at 5 a.m.
T.J. Maxx Black Friday hours
TJ Maxx will open at 7 a.m. on Black Friday.
Marshalls Black Friday hours
Marshalls will be open at 7 a.m. on Black Friday.
CVS Black Friday hours
CVS will be open on Thanksgiving and Black Friday. However, the hours may vary by location. Check your local Walgreens here.
Walgreens Black Friday hours
Walgreens will be open on Black Friday. However, the hours may vary by location. Check your local CVS here.
Black Friday hours for North Texas Malls
- Grand Prairie Premium Outlets Black Friday hours 6 a.m. - 9 p.m.
- Tanger Fort Worth Black Friday hours 6 a.m. - 9 p.m.
- Allen Premium Outlets Black Friday hours 6 a.m. - 9 p.m.
- Stonebriar Centre Black Friday hours 9 a.m. - 9 p.m.
- Firewheel Town Center Black Friday hours 8 a.m. - 9 p.m.
- Galleria Dallas Black Friday hours 9 a.m. - 9 p.m.
Black Friday hours for Central Texas Malls
- Lakeline Mall Black Friday hours 6 a.m. - 9 p.m.
- The Domain Black Friday hours 8 a.m. – 10 p.m.
- Barton Creek Square Black Friday houurs 6 a.m. – 9 p.m.
- Round Rock Premium Outlets Black Friday hours – Open 6 a.m. – 9 p.m.
- Hill Country Galleria Black Friday hours 8 a.m. – 9 p.m.
- San Marcos Premium Outlets Black Friday hours 6 a.m. – 9 p.m.
- Tanger Outlets Black Friday hours 6 a.m. – 9 p.m.
Black Friday hours for Houston-area Malls
- Baybrook Mall Black Friday hours 9 a.m. to 9 p.m.
- Deerbrook Mall Black Friday hours 9 a.m. to 9 p.m.
- First Colony Mall Black Friday hours 9 a.m. to 9 p.m.
- The Galleria Black Friday hours 7 a.m. to 9 p.m.
- Katy Mills Mall Black Friday hours 6 a.m. to 9 p.m.
- Memorial City Mall Black Friday hours 8 a.m. to 10 p.m.
- Willowbrook Mall Black Friday hours 9 a.m. to 9 p.m.
- The Woodlands Mall Black Friday hours 9 a.m. to 9 p.m.
- Premium Outlets Black Friday hours 6 a.m. to 9 p.m.
- Tanger Outlets Black Friday hours 6 a.m. to 9 p.m.
The Source: Information in this article is from each retailer's website.