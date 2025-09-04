Dallas Cowboys schedule 2025
DALLAS - The Dallas Cowboys kick-off a new season on Thursday night against the defending Super Bowl champion Philadelphia Eagles.
The Cowboys have a new head coach in Brian Schottenheimer and are looking to bounce back from a disappointing 7-10 season in 2024.
Dallas Cowboys 2025 Schedule, Channel, Times
- Week 1: Thu, Sept. 4 at Philadelphia Eagles (NBC) - 7:20 p.m. CT
- Week 2: Sun, Sept. 14 vs. New York Giants (FOX 4) - 12 p.m. CT
- Week 3: Sun, Sept. 2 at Chicago Bears (FOX 4) - 3:25 p.m. CT
- Week 4: Sun, Sept. 28 vs. Green Bay Packers (NBC) - 7:20 p.m. CT
- Week 5: Sun, Oct. 5 at New York Jets (FOX 4) - 12 p.m. CT
- Week 6: Sun, Oct. 12 at Carolina Panthers (FOX 4) - 12 p.m. CT
- Week 7: Sun, Oct. 19 vs. Washington Commanders (FOX 4) - 3:25 p.m. CT
- Week 8: Sun, Oct. 26 at Denver Broncos (CBS) - 3:25 p.m. CT
- Week 9: Mon, Nov. 3 vs. Arizona Cardinals (ESPN/ABC) - 7:15 p.m. CT
- Week 10: BYE
- Week 11: Mon, Nov. 17 at Las Vegas Raiders (ESPN/ABC) - 7:15 p.m. CT
- Week 12: Sun, Nov. 23 vs. Philadelphia Eagles (FOX 4) - 3:25 p.m. CT
- Week 13: Thu, Nov. 27 vs. Kansas City Chiefs (CBS) - 3:30 p.m. CT
- Week 14: Thu, Dec. 4 at Detroit Lions (FOX 4/Prime Video) - 7:15 p.m. CT
- Week 15: Sun, Dec. 14 vs. Minnesota Vikings (NBC) - 7:20 p.m. CT
- Week 16: Sun, Dec. 21 vs. Los Angeles Chargers (FOX 4) - 12 p.m. CT
- Week 17: Thu, Dec. 25 at Washington Commanders (Netflix) - 12 p.m. CT
- Week 18: TBD at New York Giants (TBD)
Dallas Cowboys Radio
In Dallas-Fort Worth, radio broadcasts of all Cowboys games will be broadcast on 105.3 The FAN.
Several other stations across the country are also part of the Dallas Cowboys Radio Network.
Due to blackout restrictions and other local conflicts, stations may not air every game.
Texas
- Abilene – KLGD 106.9 FM
- Alpine – KVLF 1240 AM
- Amarillo – KVWE 102.9 FM
- Andrews – KQRX 95.1 FM
- Austin – ESPN 102.7
- Big Spring – KBST 95.7 FM
- Brownsville – KVNS 1700 AM/KQXX 105.5 FM
- Brownwood – KXYL 96.9 FM
- Bryan – KORA 98.3 FM
- Carthage – KGAS 104.3 FM
- College Station – KORA 98.3 FM
- Comanche – KCOM 1550 AM
- Corpus Christi – KEYS 1440 AM
- El Paso – KLAQ 95.5 FM
- Hereford – KPAN 860 AM
- Hugo – KITX 95.5 FM
- Kermit – KPTX 98.3 FM
- Kerrville – KAXA 103.7 FM/KHJQ 93.1 FM
- Killeen - KWBT 94.5 FM
- Lubbock – KTTU 97.3 FM
- Marble Falls – KBEY 103.9 FM
- Marshall – KMHT 103.9
- McAllen – KVNS 1700 AM/KQXX 105.5 FM
- Midland – KQRX 95.1 FM
- Monahans – KPTX 98.3 FM
- Odessa – KQRX 95.1 FM
- Overton – KPXI 100.7
- Paris – KITX 95.5 FM
- Pecos – KPTX 98.3 FM
- San Angelo – KGKL 960 AM/97.5 FM
- San Antonio – KTFM 94.1 FM
- Stanton – KQRX 95.1 FM
- Stephenville – KSTV 93.1 FM
- Temple - KWBT 94.5 FM
- Texarkana – KCMC 107.9 FM
- Tyler – KOOI 106.5 FM
- Uvalde – KAXA 103.7 FM
- Waco - KWBT 94.5 FM
- Wichita Falls – KWFS 1290 AM/KBZS 106.3 FM
Arkansas
- Little Rock, AR – KABZ 103.7 FM
Louisiana
- Shreveport, LA – KLKL 95.7 FM
New Mexico
- Albuquerque, NM – KQTM 101.7 FM
- Artesia, NM – KTZA 92.9 FM
- Carlsbad, NM – KTZA 92.9 FM
- Hobbs, NM – KEJL 1110 AM/100.5 FM
- Roswell, NM – KTZA 92.9 FM
Oklahoma
- Bartlesville, OK – KWON 1400 AM
- Hugo, OK – KITX 95.5 FM
- Oklahoma City, OK – KOKQ 94.7 FM
- Tulsa – KOTV 1170 AM
The Source: Information in this article comes from the Dallas Cowboys.