'No Kings' demonstrations to be held across Texas Saturday
Communities and organizations will gather in cities across the Lone Star State on Saturday for a "day of action" focused on nonpartisan voter participation and election protection.
Saturday's "No Kings: Vote Early" events are meant to make sure voters have a "concrete voting plan" and "every legal vote" is counted, according to the organizers of the Denton event. This weekend's events are the latest in a nationwide protest movement opposing the Trump administration's policies that began in 2025.
Early voting in Texas begins on Oct. 19 and runs through Oct. 30.
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Where are No Kings events happening?
Around 80 events are scheduled around Texas on Saturday:
- 7:30 a.m. CDT – No Kings: Vote Early - Sunrise Bridge Visibility Brigade - Euless TX-24 (In-Person | Euless, TX)
- 8 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Kemp Blvd, Wichita Falls, TX (In-Person | Wichita Falls, TX)
- 9 a.m. CDT – No Kings: Vote Early The Woodlands TX (In-Person | The Woodlands, TX)
- 9 a.m. CDT – NO KINGS: VOTE EARLY | Kyle City Hall | Kyle, Texas (In-Person | Kyle, TX)
- 9 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Mineral Wells, Tx (In-Person | Mineral Wells, TX)
- 9 a.m. CDT – No Kings in Dripping Springs VOTE EARLY (In-Person | Dripping Springs, TX)
- 9 a.m. CDT – No Kings: Vote Early CAR POOL FROM KERRVILLE TO BOERNE FOR "DEMOCRACY VOTES" EVENT (In-Person | Kerrville, TX)
- 9 a.m. CDT – No Kings: Vote Early [Brazoria County, Angleton] (In-Person | Angleton, TX)
- 9 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Longview, TX (In-Person | Longview, TX)
- 9 a.m. CDT – No Kings: Vote Early CIRCLE C, AUSTIN (In-Person | Austin, TX)
- 9 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Frisco TX (In-Person | Frisco, TX)
- 9 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Taylor, TX (In-Person | Taylor, TX)
- 9 a.m. CDT – No Kings: VOTE EARLY Carrollton AREA Neighbors BRIDGE BRIGADE (In-Person | Carrollton, TX)
- 9:30 a.m. CDT – No Kings: Vote Early - Indivisible Cypress, Tx (In-Person | Houston, TX)
- 9:30 a.m. CDT – No Kings: Vote Early - Tacos & Turnout Training - Grapevine-TX-24 (In-Person | Grapevine, TX)
- 9:30 a.m. CDT – No Kings: McKinney Morning Caravan - Get Out The Vote! (In-Person | McKinney, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early [Freestone County Courthouse Square, Fairfield, TX] (In-Person | Fairfield, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Wylie #1 - Vote Early! - Corner of 544 & 78 (In-Person | Wylie, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Plano #1 - Get Out The Vote! - Preston Rd & Parker NE corner (In-Person | Plano, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Wilson County TX! (In-Person | Floresville, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Midland Texas! (In-Person | Midland, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early - Coldspring, TX (In-Person | Coldspring, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Snyder, Texas (In-Person | Snyder, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Fredericksburg TX (In-Person | Fredericksburg, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Richardson, Texas (Virtual | Richardson, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Onion Creek, Austin, TX (In-Person | Austin, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Bastrop, TX (In-Person | Bastrop, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Get Ready to Vote Early Denton TX (In-Person | Denton, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early McAllen, Texas (In-Person | McAllen, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Amarillo (In-Person | Amarillo, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early - Arlington TX (In-Person | Arlington, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early New Braunfels, TX (In-Person | New Braunfels, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Highland Lakes, Marble Falls, Texas (In-Person | Marble Falls, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Greater Clear Lake (In-Person | Houston, TX)
- 10 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Indivisible 1431 Travis/Williamson Counties, Texas (In-Person | Williamson County, TX)
- 10:30 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Georgetown, Texas (In-Person | Georgetown, TX)
- 10:30 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Lindale (In-Person | Lindale, TX)
- 11 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Athens, TX 75751 (In-Person | Athens, TX)
- 11 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Dallas, TX (In-Person | Dallas, TX)
- 11 a.m. CDT – Democracy VOTES!!! (In-Person | Boerne, TX)
- 11 a.m. CDT – No Kings: Vote Early - Greenville, Texas (In-Person | Greenville, TX)
- 11 a.m. CDT – No Kings: Vote Early La Porte Texas (In-Person | La Porte, TX)
- 11 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Pittsburg TX 75686 (In-Person | Pittsburg, TX)
- 11 a.m. CDT – No Kings Vote Early-Brenham TX Rally #30 & Food Drive (In-Person | Brenham, TX)
- 11 a.m. CDT – No Kings: Vote Early [Hondo, Texas] (In-Person | Hondo, TX)
- 11 a.m. CDT – No Kings: Vote Early (Clarksville, TX) (In-Person | Clarksville, TX)
- 11 a.m. CDT – No Kings: Vote Early Spring Branch, Houston, Texas (In-Person | Houston, TX)
- 11 a.m. CDT – No Kings Big Spring Tx: Promote the Vote! Sidewalk Rally (In-Person | Big Spring, TX)
- 11:30 a.m. CDT – No Kings: Vote Early - Corsicana/Kerens/Trinidad TX - Rally, SH-31 Car Parade & Picnic (In-Person | Corsicana, TX)
- 11 a.m. MDT – No Kings IV El Paso DAY ONE (In-Person | El Paso, TX)
- 12 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Katy, TX (In-Person | Katy, TX)
- 12 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Sue Haswell Park, Bryan, TX (In-Person | Bryan, TX)
- 12 p.m. CDT – No Kings: Vote Early — Denton, TX (In-Person | Denton, TX)
- 12:30 p.m. CDT – No Kings: Wylie #2 - Vote Early! Wylie High School (In-Person | Wylie, TX)
- 12:30 p.m. CDT – No Kings: Plano #2 - Get Out The Vote! - SW Corner 15th & Custer (In-Person | Plano, TX)
- 12:30 p.m. CDT – No Kings: Vote Early - League City Texas (In-Person | League City, TX)
- 12:30 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Allen, Texas (In-Person | Allen, TX)
- 1 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Bell County, TX (Car Painting Party!) (In-Person | Harker Heights, TX)
- 1 p.m. CDT – No Kings: Vote Early (Rockwall, TX) (In-Person | Rockwall, TX)
- 1 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Sidewalk Rally In Southlake TX-24 Texas (In-Person | Southlake, TX)
- 1 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Cherokee County Texas (In-Person | Jacksonville, TX)
- 1:30 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Postcard Party, Houston, Texas (In-Person | Houston, TX)
- 2 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Southeast Texas (Hardin, Jefferson, Orange and surrounding counties) (In-Person | Beaumont, TX)
- 2 p.m. CDT – No Kings: Don't Ghost The Vote (In-Person | Austin, TX)
- 2 p.m. CDT – No Kings/No Wall: Alpine, Texas (In-Person | Alpine, TX)
- 2 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Fort Bend County! (In-Person | Missouri City, TX)
- 2 p.m. CDT – No Kings: Vote Early (Paris, Texas) (In-Person | Paris, TX)
- 2 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Rally in Lago Vista, Texas (In-Person | Lago Vista, TX)
- 2:30 p.m. CDT – No Kings: Vote Early McKinney Texas (In-Person | McKinney, TX)
- 3 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Smith County, Texas (In-Person | Tyler, TX)
- 3 p.m. CDT – No Kings: Vote Early FARMERSVILLE TEXAS (In-Person | Farmersville, TX)
- 3:30 p.m. CDT – No Kings: Vote Early! Burleson, Texas (In-Person | Burleson, TX)
- 4 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Rally - Corpus Christi, TX (In-Person | Corpus Christi, TX)
- 4 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Tom Green County, TX (In-Person | San Angelo, TX)
- 4 p.m. CDT – No Kings: Vote Early, Step Up San Marcos (In-Person | San Marcos, TX)
- 4 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Houston City Hall Rally - Houston Metro (In-Person | Houston, TX)
- 4:30 p.m. CDT – No Kings: Vote Early GARDEN RIDGE BRIDGE, LEWISVILLE TX (In-Person | Lewisville, TX)
- 5 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Conroe, TX (In-Person | Conroe, TX)
- 5 p.m. CDT – No Kings: Vote Early Guadalupe County & Seguin TX (In-Person | Seguin, TX)
More information on events around Texas on Saturday can be found at https://www.nokings.org/.
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